Le Tokyo Game Show 2022 sera un véritable salon physique

C'est une excellente nouvelle pour l'industrie vidéoludique, les organisateurs du TGS 2022 (Tokyo Game Show) viennent d'annoncer que celui-ci sera cette année un véritable événement qui aura lieu en physique et non plus seulement en numérique comme les autres événements. L'année dernière, le TGS 2021 avait fait le choix d'être hybride et de proposer les deux afin de mieux se protéger de la pandémie mondiale. Cela signifie le grand retour des panels des constructeurs et développeurs qui laisseront libre cours à leurs créativités avec de folles décorations et des interactions avec les visiteurs. Le retour des vrais salons de jeux vidéo approche enfin.

Si Nintendo ne fait qu'acte de présence ces derniers temps lors des différentes éditions du TGS, rien ne les empêche de revenir en force pour cette édition spéciale "Nothing Stops Gaming!!!" (ou "Rien n'arrête le Gaming!!!" en français), sous-titre officiel de celle-ci. L'année passée nous avions notamment pu découvrir un peu plus de Triangle Strategy et de Voice of Cards : The Isle Dragon Roars. Qui pourrait donc savoir ce que ce TGS 2022 nous réserve ? Celui-ci aura lieu au Makuhari Messe à Chiba, non loin de Tokyo, du 15 au 18 septembre prochain .

Source : Nikkeibp