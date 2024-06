Le Summer Game Fest reviendra en juin 2025

Comme nous pouvions le supposer, le Summer Game Fest 2024 a été un succès pour son créateur Geoff Keighley. Dans un message sur X (anciennement Twitter), le grand maestro de l'événement tueur dE3, et de l'Opening Night Live de la Gamescom, et des Game Awards, et bientôt du monde , a annoncé que le Summer Game Fest reviendra bel et bien en juin 2025 à Los Angeles sans pour autant préciser ni une date, ni une heure précise pour cette prochaine messe de juin du monde du jeu vidéo. D'ici là, il se pourrait que Geoff Keighley réussisse à motiver Nintendo à faire quelques annonces lors de son événement, ce qui est assez peu probable.

We're thrilled to announce that #SummerGameFest will return to Los Angeles in June 2025, including Play Days from @iam8bit and a livestreamed showcase event that fans can attend.



Together with the industry, we will continue to build what's next. pic.twitter.com/JlWuZJ7pGb