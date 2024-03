Le Summer Game Fest 2024 vous donne rendez-vous

L'E3 est officiellement mort et dans la brèche créée par ce vide s'engouffre le Summer Game Fest, le salon concurrentde Geoff Keighley. Celui qui a contribué à la mort de l'E3 donne aujourd'hui rendez-vous à tous les joueurs pour la nouvelle grande-messe du jeu vidéo. Ce sera donc le vendredi 7 juin prochain, à 23 heures (heure de Paris) que Geoff Keighley viendra présenter son Summer Game Fest 2024 accompagné de ses fameuses "World Premiere"et de toutes les bandes-annonces de jeux déjà connus.

Bien que Nintendo n'ait encore rien annoncé officiellement quant à sa participation à son propre événement en juin prochain ou au Summer Game Fest, il est probable que des jeux Nintendo Switch y soient présentés. Ainsi, il semble que nous puissions nous attendre à quelques bonnes surprises.

On Friday, June 7 @SummerGameFest streams live from @youtubetheater in LA at 2p PT / 5p ET / 9p GMT.



A two hour showcase of what's next in gaming.



Sign up now at https://t.co/gO9QVWF4nN for event alerts. pic.twitter.com/5UAiehTPNY