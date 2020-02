Le sociopathe débarque sur Nintendo Switch

Certains diront que c'est un énième portage et on ne peut pas dire le contraire. Mais pouvons-nous nous plaindre quand il s'agit d'un jeu ayant été très bien accueilli par la critique plutôt que ce dire que finalement nous passons encore une fois à côté d'un bon jeu? Chacun à son avis sur le sujet. Le studio polonais Reikon Games et l'éditeur Devolver Digital compte bien faire profiter de leur jeu au plus grand nombre possible de joueurs et annonce la sortie de Ruiner qui est un jeu d'action fait par des anciens de chez CD projeckt et de techland sorti il y a trois ans sur les autres plates-formes.

Le jeu vous met dans la peau d'un sociopathe ayant reçu des implants cybernétiques dans la mégapole fictive de Rengkok en 2091. Il lutte contre une organisation malveillante nommée haeven qui crée des mondes virtuelles pour faire échapper des personnes et ce fond une fortune colossale. Notre héros apprend qu'il aurait enlevé son frère et compte bien en plus d'en savoir un peu plus sur les pratiques de la firme, leur faire payer cet acte. Pour cela, vous allez devoir affronter des punks, robots et soldats avec un arsenal d'armes que vous récupérer sur les cadavres et ainsi vous pourrez les améliorer pour combattre des ennemis toujours plus nombreux.

Pour le moment nous n'avons pas de date et le jeu n'est prévu que sur l'E shop même si une sortie physique est en réflexion en interne.