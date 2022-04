Le remaster de Knights in the Nightmare se dévoile sur Nintendo Switch

A la base, KNIGHTS in the Nightmare est un T-RPG signé Sting Entertainment sorti en 2008 au Japon sur Nintendo DS et PSP. Quatorze ans plus tard , le jeu revient sur Nintendo Switch dans une version remasterisée que nous vous proposons de découvrir ci-dessous avec une première vidéo de gameplay. Sorti la semaine dernière au Japon, Knights in the Nightmare Remaster n'est malheureusement pour le moment toujours pas annoncé en Occident.

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Youtube