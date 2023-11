Le prochain Grand Theft Auto (GTA VI) enfin annoncé et vous donne rendez-vous début décembre pour sa première bande-annonce

Cela n'arrive clairement pas tous les jours, Rockstar Games viennent de sortir de leur long silence pour annoncer officiellement le prochain Grand Theft Auto après un GTA V sortis sur toutes les plateformes (sauf la Nintendo Switch) depuis sa sortie initiale en septembre 2013 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Début décembre prochain , le développeur vous propose de fêter ses 25 ans d'existence en vous proposant de visionner la toute première bande-annonce du jeu le plus attendu de tous les temps. Si Rockstar Games parle du "prochain Grand Theft Auto" et non pas de Grand Theft Auto VI, il se pourrait que cet épisode de GTA soit le premier non-numéroté. Si celui-ci n'est clairement pas annoncé sur Nintendo Switch, l'espoir, bien que mince, est permis après la sortie en novembre 2021 de GTA Trilogy: The Definitive Edition sur toutes les plateformes dont la Nintendo Switch.

Une chose est certaine, nous n'avons plus à attendre longtemps pour pouvoir enfin poser les yeux (légalement) sur le prochain Grand Theft Auto après ses leaks de l'année dernière.

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.



Thank you,

Sam Houser