Le Play Sorbonne Festival - Les développeurs de jeux vidéo et de plateau vous donnent RDV le 16 septembre

Le festival étudiant du jeu Play Sorbonne Festival sera de retour pour sa 6e édition le samedi 16 septembre 2023. Organisé par des passionnés bénévoles, l'événement célèbre la culture du jeu sous toutes ses formes, des jeux vidéo aux jeux de plateau. L’évènement se tiendra au campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université. En plus de découvrir les secrets derrière les développement des jeux vidéo et jeux de plateau, les visiteurs pourront participer à un tournoi de Super Smash Bros. Ultimate à 256 joueurs. Enfin, Play Sorbonne Université proposera une exposition de jeu vidéo à la croisée des arts et de la sociologie, à travers les travaux de Roger Caillois (Les Jeux et les Hommes, 1958).

Play Sorbonne Festival rassemble joueurs, développeurs, éditeurs et associations. Le festival met à l’honneur tous ces profils pour faire découvrir la complexité du processus de création d’un jeu de bout en bout et la réalité quotidienne de ceux qui le font vivre. Parmi les invités de l’édition 2023 figurent FibreTigre (auteur), Ken Bogard (animateur), Clément Viktorovich (politologue), Maïa Mazaurette (autrice) et Lydia (créatrice de contenu), réunis autour d’une émission Jeu de Rôle Game of Rôles spéciale Sorbonne. Le festival comptera quinze auteurs de jeux de plateau ainsi que quinze développeurs de jeux vidéo dont Doc Geraud (Buissons, Larcin Lazer). Dans le cadre d’un cycle de conférences, Play Sorbonne Université donne la parole à des chercheurs traitant du jeu vidéo à travers des questions d’Histoire, d’économie, de genre ou de game design. Plusieurs interventions sont prévues au fil de la journée : Juliette Lacharme, Associate Monetization Director à Ubisoft Québec : "Le live et la monétisation à Ubisoft Québec"

Léa Legouix, Historienne de l'art et chercheuse associée à la SFDAS : "Choisir ses couleurs : histoire chromatique des jeux vidéo de stratégie"

Hippolyte Caubet, Développeur pour Nerial Games / Devolver Digital et professeur en sciences cognitives du jeu vidéo à Gobelins : "Game design de l'impuissance: ces jeux qui subliment notre humanité"

Eve Ben-Haïm, Conseillère pour la création de mondes virtuels réalistes / Inspirational Content Advisor chez Ubisoft : "Géographie & Jeux vidéo : des mondes à construire"

Sébastien Genvo, Professeur à l'université de Lorraine, Directeur du département Information – Communication et rattaché au Centre de recherche sur les médiations : "Émergence de la recherche sur les jeux vidéo en France"