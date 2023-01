Le PDG de Nintendo of America Doug Bowser est arrivé au Japon

Doug Bowser, l'actuel président de Nintendo of America qui a pris la suite de Reggie Fils-Aimé en février 2019 vient de tweeter une information qui devrait mettre les fans de Nintendo dans tous leurs états. En effet, au travers d'une banale photo de Mario annonçant aux voyageurs leur arrivé au Japon, Doug Bowser nous fait comprendre qu'il est en train d'effectuer une visite dans les locaux de Nintendo au Japon. De plus sa photo est agrémentée d'un petit commentaire "Good to see you again!" (ou "Content de te/vous revoir" en bon français, ce qui semble confirmer que Doug Bowser se rend actuellement chez Nintendo.

Présentation d'une nouvelle console, enregistrement d'un Nintendo Direct général ou dédié à The Legend of Zelda :Tears of the Kingdom, les rumeurs vont bon train et nous vous laissons le soin d'en discuter en commentaire.