Le Nintendo eShop sera inaccessible durant quelques heures cettte nuit

En raison d'une maintenance planifiée, les joueurs Nintendo Switch ne pourront pas accéder au Nintendo eShop à partir de ce soir (le lundi 7 novembre) à 16 heures jusqu'au lendemain (le mardi 8 novembre) à 1 heure du matin . Si nous ne connaissons pas les raisons d'une telle maintenance, celle-ci concerne tous les eShop européens aux mêmes horaires.

Nintendo prévient aussi les joueurs que cette maintenance ne concerne pas uniquement certains services des eShop mais bien sa globalité et qu'aucun service en ligne ne sera accessible pendant l'opération de maintenance. À vous donc de prendre vos dispositions en conséquences.

Due to scheduled maintenance, Nintendo #eShop will be unavailable from 16:00 CET on 07/11 until 01:00 CET on 08/11.



For more information: https://t.co/7RlJnZZnb7