Nintendo eShop - Les vedettes de Janvier 2021 en vidéo

Et dire que le premier mois de l'année 2021 vient tout juste de s'achever... Alors que nous continuons de voguer sur les flots de l'incertitude en grande partie à cause de la COVID-19 et les nombreuses restrictions prises pour limiter les dégâts, les développeurs continuent comme nous tous d'avancer tant bien que mal et de proposer aux joueurs de quoi les occuper sur Nintendo Switch et autres supports. Comme chaque début de mois, l'heure est venue pour Nintendo de nous offrir une petite compilation des titres jugés immanquables sortis dans le courant du mois de janvier 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Nous vous laissons découvrir la liste de Nintendo ci-dessous, une liste que nous espérons vous voir étoffer avec vos propres trouvailles dans les commentaires.