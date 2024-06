Le Maître du Donjon de Naheulbeuk - L'univers chaotique de John Lang revient en juillet sur Nintendo Switch

Après une sortie sur PC, la licence Naheulbeuk revient sur consoles cet été avec son dernier titre : Naheulbeuk’s Dungeon Master. Se présentant comme un mélange de la série Evil Genius et du classique intemporel Dungeon Keeper, les joueurs peuvent concevoir leur propre donjon unique rempli de pièges, de trésors et de divers défis délirants. Attendu pour le 9 juillet 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Gérez les sbires et les ressources : Supervisez vos sbires artisans pour produire des outils, des armes et des ressources, afin d'amasser des piles de pièces d'or. Gardez vos sbires heureux pour éviter les grèves (Pas mal non ? C'est français). Augmentez le prestige de votre donjon : Décorez vos couloirs avec des trésors précieux et avec des reliques afin de gravir les échelons pour que votre donjon soit le plus prestigieux. Défendez et pillez : Faites monter de niveau vos gardes pour défendre votre donjon contre les envahisseurs ou envoyez-les piller vos concurrents. Augmentez votre note de conseiller touristique : Créez une taverne incontournable pour attirer les visiteurs et augmenter vos revenus, faisant ainsi de votre donjon le sujet de conversation de toute la ville.