Le Maître du Donjon de Naheulbeuk est disponible sur Nintendo Switch

Salut, tu viens pour l'aventure ? En cet été 2024, n'attendez point notre équipe de célèbres aventuriers prêts à visiter le donjon de Naheulbeuk. Remontons le temps bien avant leur arrivée en incarnant le Conseiller Raivax dans un jeu de gestion pour faire tenir tant bien que mal le donjon du sorcier Zangdar. Disponible officiellement sur Nintendo Switch depuis le 9 juillet 2024, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Votre mission, si toutefois vous l'acceptez...

Incarnez Reivax le demi-gobelin servile (ou pas) intendant du Donjon de Naheulbeuk. Des années avant l’incursion des intrépides aventuriers, vous devrez construire, développer et peupler la tour bancale de Naheulbeuk. Mais avant tout, tâchez de ne pas contrarier votre maître, le maléfique sorcier Zangdar.

La version console de Naheulbeuk’s Dungeon Master promet de fournir la même expérience farfelue et immersive qui a captivé les joueurs PC. Les fans de la franchise et les nouveaux venus peuvent s'attendre à plonger dans cet univers héroïque fantastique, chaotique et humoristique.

Caractéristiques principales de Naheulbeuk’s Dungeon Master :