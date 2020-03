Le Journal de Bord des Confinés - 28/03/20

Lundi 16 mars, allocution présidentielle au Journal de 20h, le Président de la République Emmanuel Macron prend une mesure drastique pour l'ensemble du pays, tout comme ses homologues. Les français sont appelés à rester confinés chez eux en espérant pouvoir ainsi ralentir la propagation du Covid-19. Ce confinement devant aller au moins jusqu'au 2 avril, une question demeure... Comment s'occuper durant tout ce temps ? Nous vous invitons donc dans cette situation un peu particulière à découvrir chaque jour comment les membres du staff Nintendo-Master tuent le temps, en attendant de pouvoir retrouver une vie à peu près normale...



Confinement COVID-19 : JOUR 12



Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Confinés, que j’anime à nouveau aujourd’hui. Afin de ne pas faire de doublon avec ce que j’ai pu dire la semaine dernière, je vais plutôt vous raconter une de mes journées type, dans ce confinement qui s’annonce encore long

7h : C’est à cette heure que je me réveille, depuis maintenant quasiment 2 semaines. Ce n’est pas vraiment si compliqué que ça, il faut dire que j’étais habitué à me lever à 6H30 lorsque la vie en société existait encore.

7h45 : Une fois avoir dit bonjour à toute la famille, aux animaux et après avoir petit déjeuné, je m’installe à mon bureau. C’est parti pour 45 minutes de tranquillité avant le travail !

8h30 : Après avoir fait un rapide tour d’Internet, des réseaux sociaux tout ça tout ça, j’ouvre Discord et l’ENT, il faut quand même remplir ses obligations. Concernant les matières que je travaille, j’alterne en fonction de mes obligations (devoirs à rendre, Parcoursup…) et de mes préférences (j’ai donc plus tendance à travailler les maths que l’allemand). J’en profite également pour regarder le programme des cours en ligne des prochains jours (mes profs nous laissent une certaine autonomie).

11h30 : Je vais très souvent plus vite seul qu’en classe (forcément, plus facile de gérer 1 élève que 38) donc je m’autorise un arrêt, 3h après avoir commencé. Je coupe ma playlist spécial boulot, remplie d’OST de jeu vidéo, d’anime (par exemple le thème de Kakyoin, les musiques de Bravely Default ou les openings de Seven Deadly Sins) et je vais me doucher avant d’aller aider mes chers géniteurs à préparer ce qu’on appelle « le déjeuner ».

13h : Après avoir mangé, je laisse mes parents profiter d’un repos bien mérité, je lance la 2DS de mon frère pour qu’il joue un peu et je m’installe pour faire ce que j’attends chaque jour..

14h : J’ai suffisamment traîné à droite à gauche, je me connecte sur WordPress pour écrire mon article de la journée sur mon blog. Pour estimer, ça me prend environ entre 1H30 – 2H, bien que j’avance surtout la veille pour les gros articles, comme par exemple L’Histoire de Nintendo que je sors aussi là dessus.

16h : Je me remet à un peu travailler, pour avoir quelque chose qui ressemble à mon emploi du temps classique, mais je suis souvent bien moins productif l’après-midi que le matin…. Afin de me détendre, j’en profite pour jouer un peu de musique avec mon fidèle accordéon, qui m’accompagne depuis un bon bout de temps déjà.

18h : Je ferme les cahiers, Word, l’ENT et le Discord de la classe pour la journée. Je regarde sur Internet si il n’y a eu aucune news Nintendo non relayée par mes collègues newser et si oui, j’allume ma Switch si j’ai envie de continuer Fire Emblem ou de jouer à Hyrule Warriors, sinon je traîne sur Internet.

20h : On va tous applaudir au balcon !!

21h : Après avoir mangé, je me pose dans mon lit, je lance ADN ou un site de lecture numérique, et c’est parti pour ma soirée manga/anime. Allez Ichigo, tu va l’avoir Ulquiorra !

Et vous chers lecteurs de Nintendo-Master, comment se déroulent vos journées dans ces temps plus que spéciaux ? N’hésitez pas à répondre en commentaire, en tout cas, je vous dis au revoir et qui sait, peut-être à bientôt !!

Un nouveau chapitre du Journal de Bord des Confinés se clôt. Nous vous remercions de nous avoir prêté attention. Nous vous donnons rendez-vous demain même heure, un autre membre qui prendra la parole pour partager avec vous son quotidien en période de confinement. N'hésitez pas également à nous raconter de quelle manière vous tuez le temps en ce moment dans les commentaires !