Le Journal de Bord des Confinés - 27/03/20

Lundi 16 mars, allocution présidentielle au Journal de 20h, le Président de la République Emmanuel Macron prend une mesure drastique pour l'ensemble du pays, tout comme ses homologues. Les français sont appelés à rester confinés chez eux en espérant pouvoir ainsi ralentir la propagation du Covid-19. Ce confinement devant aller au moins jusqu'au 2 avril, une question demeure... Comment s'occuper durant tout ce temps ? Nous vous invitons donc dans cette situation un peu particulière à découvrir chaque jour comment les membres du staff Nintendo-Master tuent le temps, en attendant de pouvoir retrouver une vie à peu près normale...



Confinement COVID-19 : JOUR 11



11ème jour de confinement, ce n'est pas facile de vivre à 5 avec tout autant de caractères diamétralement opposés. Bien que l'on entende les animaux chanter depuis le début du confinement, je me lève avec le chant mélodieux des disputes entre ma petite sœur et son Jules, et me couche avec les mêmes engueulades. D'un naturel très égocentrique, ma sœur a, à la surprise générale, proposé d'aller faire les courses cette semaine pour nous récupérer les aliments de première nécessité. Une fois rentrée, nous la remercions et commençons à déballer les courses, et c'est la douche froide :

12L de Coca

6L de Sprite

8 boites de glace

8 boites de pizzas surgelées

4 maxi pots de Nutella

2kg de bonbons variés

Il semblerait que la viande, les fruits, les légumes et autre produits alimentaires ne soient pas considérés comme des produits de première nécessité. Au moins nous aurons la chance de ne pas mourrir du Covid-19, le diabète nous emportera avant.

Tout ce qu'il faut pour choper du diabète et 20kg pendant le confinement

Qui dit confinement dit bien sûr occupations, mine de rien le fait de ne pouvoir aller travailler me manque de plus en plus, et il faut du coup trouver comment tuer le temps. Bizarrement le jeu vidéo n'a pas pris une place plus importante que ça dans le déroulement de mes journées. Le matin grasse mâtinée jusqu'à 10h, avant d'enchainer avec le sport. L'après-midi le patriarche trouve sans cesse de nouvelles activités pour nous occuper. Après la tonte du jardin, le passage de l'anti-mousse et la réparation d'un vieux sèche-linge, nous nous sommes attelé au nettoyage des canalisations des eaux usagées, qui n'avaient pas été nettoyées depuis... 2005... Je vous ai dis que mon travail me manquait ?

Retirer la mauvaise herbe, replanter, tailler, ça occupe...

Quant au reste de la journée, je rédige quelques news comme aujourd'hui pour le site Nintendo-Master, je m'occupe de distribuer au sein de l'équipe les prochains jeux qui feront l'objet de test dans nos colonnes, et je me pose enfin pour jouer à quelques jeux. Attendant la sortie de Hatsune Miku Project Diva MegaMix en Europe, je me chauffe les doigts en faisant quelques sessions de Groove Coaster Wai Wai Party !! entre deux sessions d'Animal Crossing : New Horizons. Ma ville avance bien, je viens enfin de débloquer le bureau des résidents !

Le jeu vidéo offre au moins quelques moments positifs durant ce confinement

J'attends impatiemment la prochaine allocution du Président, afin de connaitre l'évolution de la pandémie, et surtout combien de temps ce fichu confinement va encore durer. Habitant avec une personne à risque privée de défenses immunitaire suite à une maladie incurable, la moindre entrée du virus chez nous se soldera forcément par un drame... Nous ne le redirons jamais assez, restez chez-vous, respectez les règles barrières, lavez vous les mains (et le reste ça fait pas de mal) régulièrement, et prenez soin de vous et de vos proches !

Parce qu'un rappel ne fait jamais de mal...

Un nouveau chapitre du Journal de Bord des Confinés se clôt. Nous vous remercions de nous avoir prêté attention. Nous vous donnons rendez-vous demain même heure, un autre membre qui prendra la parole pour partager avec vous son quotidien en période de confinement. N'hésitez pas également à nous raconter de quelle manière vous tuez le temps en ce moment dans les commentaires !