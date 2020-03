Le Journal de Bord des Confinés - 26/03/20

Lundi 16 mars, allocution présidentielle au Journal de 20h, le Président de la République Emmanuel Macron prend une mesure drastique pour l'ensemble du pays, tout comme ses homologues. Les français sont appelés à rester confinés chez eux en espérant pouvoir ainsi ralentir la propagation du Covid-19. Ce confinement devant aller au moins jusqu'au 2 avril, une question demeure... Comment s'occuper durant tout ce temps ? Nous vous invitons donc dans cette situation un peu particulière à découvrir chaque jour comment les membres du staff Nintendo-Master tuent le temps, en attendant de pouvoir retrouver une vie à peu près normale...



Confinement COVID-19 : JOUR 10



Voilà plus d'une semaine maintenant que le confinement annoncé par notre cher président est en vigueur dans le pays et, bien que certains pensent encore que ce sont des vacances gratos, d'autres irréductibles gaulois restent enfermés chez eux et cherchent à s'occuper jusqu'au jour où nous pourrons de nouveau sortir dans les rues. En attendant ce jour tant espéré, c'est à mon tour de vous partager mon journal de bord.

Bien que les jours soient calmes, depuis que j'ai dû arrêter le travail mercredi soir dernier, aujourd’hui est le jour que je redoute. Mon frigo est vide, j'ai de l'écho dans mon placard. Je dois aller... FAIRE LES COURSES !!! Que Dieu me protège. Après avoir armé la tourelle sur le toit de ma voiture, affûté mon couteau de chasse et enfilé mes poings américains je pars en expédition « ravitaillement » pour mon foyer. J'embrasse mon homme comme si c'était la dernière fois que je le voyais et je file. Arrivée au supermarché la bataille fait déjà rage. Qui sera le premier à prendre la dernière place disponible pour se garer ? À l’intérieur du bâtiment ce n'est pas mieux. Les rayonnages sont renversés, les gens se battent pour des pâtes et du papier toilettes, après avoir arraché la dernière boite de raviolis des mains d'une dame qui passait par là je me précipite vers les caisses pour partir au plus vite et m’enfuir sans payer comme tout le monde, évitant au passage les tirs de fusil à pompe que possèdent les caissiers. Une fois à la maison je peux enfin respirer... comment ça vous ne croyez pas à mon histoire ?

Avec plus de sérieux, faire les courses n'est en rien une épreuve mais malgré tout, j'essaye d'y aller le plus tôt possible pour être sûre de pouvoir trouver certaines denrées qui si font encore régulièrement dévalisées et bien que les caissiers n'aient pas de fusils à pompe je suis contente de voir que de nombreuses protections sanitaires ont été prises afin de protéger les salariés ET les consommateurs du mieux qu'ils peuvent.

Hormis mes achats hebdomadaires, mes jours se ressemblent tous dans l'ensemble. Après de longs mois d'attente, l'arrivée d'Animal Crossing : New Horizons est pour moi un très bon passe-temps. Je passe une grosse partie de ma matinée dessus en profitant de ces moments de farms de ressources et de clochettes pour rattraper mon retard dans des séries diverses (Big Bang Theory, Sabrina, Fairy Tail etc.). Et pendant que monsieur est en télétravail bloqué dans notre chambre, je m'occupe du déjeuner (bon, je pense que la balance va faire la gueule dans quelques semaines, Ring Fit Adventure va pas tarder à ressortir du placard).

Une courte séance de vaisselle et l'après-midi c'est ENCORE jeux vidéo !!! (franchement je n'ai vraiment pas à me plaindre) On allume le PC et on se met sur les Sims 4 ou World of Warcraft. Préparation des rerolls pour la prochaine extension de Blizzard prévue normalement pour cet été, comme habituellement, sauf si le virus oblige les développeurs à décaler la date de sortie de celle-ci (ça me laissera plus de temps pour monter ma Chasseuse et ma Paladine).

Après une dure journée (lol) et un bon repas mijoté, on fini notre petit train-train quotidien en amoureux, avec mon gameur de chéri, sur un jeu co-op ou alors chacun sur nos Switch devant une série de circonstances... The Walking dead, et ainsi avancent les jours jusqu'à la libération. Courage à tous ceux qui nous suivent et n'oubliez pas... Rester chez soit c'est sauver des vies, prenez des nouvelles de vos proches, de vos amis, de votre poisson rouge, de votre avatar dans votre jeu favori et foncez faire des jeux en coopération !!! En ligne si vos proches sont loin et si vous avez votre famille bloquée avec vous, pour votre plus grand plaisir, une bonne partie de de Mario Kart pour le fun. Et si les désaccords commencent à se faire sentir, mieux vaut se tatanner sur un bon jeu de baston que dans la vrai vie. Gros bisous à tous !

Un nouveau chapitre du Journal de Bord des Confinés se clôt. Nous vous remercions de nous avoir prêté attention. Nous vous donnons rendez-vous demain même heure, un autre membre qui prendra la parole pour partager avec vous son quotidien en période de confinement. N'hésitez pas également à nous raconter de quelle manière vous tuez le temps en ce moment dans les commentaires !