Le Journal de Bord des Confinés - 25/03/20

Lundi 16 mars, allocution présidentielle au Journal de 20h, le Président de la République Emmanuel Macron prend une mesure drastique pour l'ensemble du pays, tout comme ses homologues. Les français sont appelés à rester confinés chez eux en espérant pouvoir ainsi ralentir la propagation du Covid-19. Ce confinement devant aller au moins jusqu'au 2 avril, une question demeure... Comment s'occuper durant tout ce temps ? Nous vous invitons donc dans cette situation un peu particulière à découvrir chaque jour comment les membres du staff Nintendo-Master tuent le temps, en attendant de pouvoir retrouver une vie à peu près normale...



Confinement COVID-19 : JOUR 9



Bonjour à vous toutes et à vous tous fidèles internautes de Nintendo-Master. J’espère que vous vous portez bien et que vous arrivez à passer le temps malgré le confinement. Pour vous occuper un peu, c’est mon tour, C.Ptique, de vous raconter comment je vis cette période.

J’ai la chance de savoir comment m’occuper. En effet, depuis le début de l’année, je suis une formation pour une reconversion professionnelle dans l’informatique (plus précisément les langages Cobol et DB2, on peut en discuter dans les commentaires si ça vous dit) et ça n’a pas changé, si ce n’est que maintenant, on suit les cours à distance depuis la plateforme Zoom. Du coup, toutes mes journées en semaine entre 9h30 et 17h30, je suis occupé à essayer de faire tourner des programmes dans la joie et la bonne humeur. Pour le moment, mon ordinateur ne m’a pas signalé d’autodestruction en cours, donc j’imagine que je ne m’en sors pas trop mal.

Au niveau jeux vidéo, c’est la dèche pour la Switch car j’ai fait l’erreur de l’oublier chez mes parents avant que ne débute le confinement. Alors je passe du temps sur mon PC. Après avoir refait une nouvelle fois Railroad Tycoon 3, j’ai ressorti mon jeu de stratégie préféré : Europa Universalis 4. Je refais une partie avec la France avant de m’essayer à des pays que je n’ai jamais encore testé, notamment la Moscovie (future Russie) ainsi que l’empire Inca. Moi qui suis passionné d’histoire et de stratégie, j’ai dépassé le millier d’heures de jeu sur ce titre et j’ai encore beaucoup de pays à incarner. Il faudra que je me frotte ensuite à Victoria 2 et Hearts of Iron 4.

Côté humeur, je vous avoue être assez triste, notamment parce que je ne peux plus voir ma copine. On s’appelle tous les jours pour avoir de ses nouvelles et se voir en facecam mais bien évidemment, ce n’est pas la même chose que se voir physiquement. J’essaie de me consoler en me disant que d’autres couples traversent la même épreuve que nous. Mais j’ai quand même le sourire, et ça, je le dois surtout à mon compagnon félin. Comme vous pouvez le voir sur la photo d’en-dessous, il est très mignon, mais c’est surtout un vrai farceur, il s’amuse à se cacher derrière les portes et les meubles avant de surgir par surprise quand on s’approche puis de s’enfuir à la vitesse de l’éclair en croyant qu’on ne l’a pas vu (c’est un spécimen spécial de CGV, Chat à Grande Vitesse). C’est aussi un excellent inspecteur-qualité de feuilles imprimées, il reste à proximité de l’imprimante à chaque fois qu’elle s’active, ça a l’air de le fasciner. Il fait rigoler tout le monde, moi compris, je l’adore !

Et voilà ! J’ai raconté tout ce que j’avais à dire. J’espère que ça vous a plu et que nous retrouverons tous rapidement notre vie normale. Prenez soin de vous et surtout, restez chez vous.

Un nouveau chapitre du Journal de Bord des Confinés se clôt. Nous vous remercions de nous avoir prêté attention. Nous vous donnons rendez-vous demain même heure, un autre membre qui prendra la parole pour partager avec vous son quotidien en période de confinement. N'hésitez pas également à nous raconter de quelle manière vous tuez le temps en ce moment dans les commentaires !