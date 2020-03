Le Journal de Bord des Confinés - 24/03/20

Lundi 16 mars, allocution présidentielle au Journal de 20h, le Président de la République Emmanuel Macron prend une mesure drastique pour l'ensemble du pays, tout comme ses homologues. Les français sont appelés à rester confinés chez eux en espérant pouvoir ainsi ralentir la propagation du Covid-19. Ce confinement devant aller au moins jusqu'au 2 avril, une question demeure... Comment s'occuper durant tout ce temps ? Nous vous invitons donc dans cette situation un peu particulière à découvrir chaque jour comment les membres du staff Nintendo-Master tuent le temps, en attendant de pouvoir retrouver une vie à peu près normale...



Confinement COVID-19 : JOUR 8



Le confinement aura l'avantage de permettre quelques activités que je n'ai pas forcément le temps de faire d'habitude. Entre une exploration dans Pokémon Donjon Mystère et un peu d'oisiveté dans Animal Crossing : New Horizons je profite du temps libre pour rédiger une belle base de données de l'ensemble de mes jeux afin de faire un suivi de ma collection. Il sera bien plus pratique de savoir à l'avenir où j'en suis dans les jeux que je recherche car au bout d'un certains nombre entre les jeux que j'ai pu emprunter et ceux que j'ai acheté mais qui attendent encore leur tour j'ai tendance à me perdre quand je suis devant les étalages des boutiques.

C'est aussi l'occasion de replonger dans mes jeux préférés (The Legend of Zelda : The Minish Cap, Pokémon Pinball Rubis & Saphir), finir quelques jeux que je n'ai pas eu l'occasion de terminer (Super Mario Odyssey, Pokémon Rubis Oméga) ou bien encore de découvrir certains titres qui étaient injustement relégués au placard (Golden Sun, Bravely Default). Bien entendu en tant que fan de jeux au sens large cela passe aussi du côté des autres éditeurs et constructeurs.

Un nouveau chapitre du Journal de Bord des Confinés se clôt. Nous vous remercions de nous avoir prêté attention. Nous vous donnons rendez-vous demain même heure, un autre membre qui prendra la parole pour partager avec vous son quotidien en période de confinement. N'hésitez pas également à nous raconter de quelle manière vous tuez le temps en ce moment dans les commentaires !