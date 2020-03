Le Journal de Bord des Confinés - 23/03/20

Lundi 16 mars, allocution présidentielle au Journal de 20h, le Président de la République Emmanuel Macron prend une mesure drastique pour l'ensemble du pays, tout comme ses homologues. Les français sont appelés à rester confinés chez eux en espérant pouvoir ainsi ralentir la propagation du Covid-19. Ce confinement devant aller au moins jusqu'au 2 avril, une question demeure... Comment s'occuper durant tout ce temps ? Nous vous invitons donc dans cette situation un peu particulière à découvrir chaque jour comment les membres du staff Nintendo-Master tuent le temps, en attendant de pouvoir retrouver une vie à peu près normale...



Confinement COVID-19 : JOUR 7



Le Covid-19 a eu comme conséquence la fermeture de nombreux commerces et industries. Les gens sont priés de rentrer chez eux, par consignes sanitaires ou par obligations familiales. Depuis le début d'année, je travaille en dent de scie. Je suis intérimaire. Mais il a fallut une pandémie pour que je retrouve, paradoxalement, du boulot. On m'a en effet embauché dans un magasin pour remettre les produits en rayon afin que la population puisse correctement s'alimenter. Le dispositif mise en place est impressionnant : Nettoyage des caddies, gants pour les employés du magasin, embauche de 10 intérimaires en renfort, 20 personnes maximum dans le magasin, 20 minutes maximum pour faire ses courses. A l'extérieur, la file d'attente du magasin est impressionnante !

Une fois rentré chez moi, je ne manque pas d'occupation. Quand le soleil apparaît, je déplace mon bois de chauffage et entretien les arbustes de mon jardin. Quand il disparaît survient le plus souvent la pluie. Dans le Pas de Calais, l'eau tombe verticalement, en biais, par brouillard ou en trombe. C'est à ce moment que je rentre au chaud (et au sec) pour jouer à la Switch seul ou avec ma petite famille. Scribblenauts Unlimited, Spyro Reignited Trilogy ou Hidden Throught Time sont joués seul mais avec l'aide de mon fils et de ma femme. Ce sont des jeux qui peuvent être commentés par les spectateurs pour aider celui qui tient la manette. Le FPS coloré et miniature nommé Hypercharge Unboxed est joué en trio. La coopération est importante dans ce jeu et c'est toujours un plaisir de faire une partie de temps en temps. Enfin, seul, j'ai encore de nombreux jeux à terminer à commencer par l'interminable The Witcher 3, superbe action RPG qui repousse les limites de la Switch.

Enfin, à tous ces jeux vient de s'ajouter l'incontournable Animal Crossing : New Horizons qui est une vraie bouffée d'air frais qui plait à toute la famille. Les évènements qui suivent l'horloge réelle (ou plutôt celle de ma Switch) ajoutent quelques choses de magique à ce jeu. L'achat de mon premier Animal Crossing a été fait avec beaucoup d'hésitation, mais je ne le regrette pas.

