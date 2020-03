Le Journal de Bord des Confinés - 22/03/20

Lundi 16 mars, allocution présidentielle au Journal de 20h, le Président de la République Emmanuel Macron prend une mesure drastique pour l'ensemble du pays, tout comme ses homologues. Les français sont appelés à rester confinés chez eux en espérant pouvoir ainsi ralentir la propagation du Covid-19. Ce confinement devant aller au moins jusqu'au 2 avril, une question demeure... Comment s'occuper durant tout ce temps ? Nous vous invitons donc dans cette situation un peu particulière à découvrir chaque jour comment les membres du staff Nintendo-Master tuent le temps, en attendant de pouvoir retrouver une vie à peu près normale...



Confinement COVID-19 : JOUR 6



Bonjour à tous chers lecteurs de Nintendo-Master et bienvenue dans le Journal de Bord des Confinés, que j’anime aujourd’hui. Contrairement à la majorité d’entre vous, je ne suis pas en confinement depuis mardi, mais depuis lundi, car je suis encore au lycée. Résultat c’est donc mon 7ème jour de confinement et…. c’est assez spécial à vivre pour tout vous dire. Entre les cours via Discord d’un côté et les vlogs de professeurs sur YouTube parmi les enseignants les plus « modernes », les fous qui jouent du djembé dans le parc d’en face et les mèmes qu’on se partage entre amis sur les réseaux, on vit vraiment une époque formidable et... originale.

Pour m’occuper, en excluant Nintendo-Master et mes obligations liées à mon bac qui arrive, j’ai plein de choses à faire et à regarder. Contrairement à beaucoup de personnes ici, je n’ai pas craqué pour Animal Crossing : New Horizons, je l’achèterai peut-être un jour, mais ce n’est pas une priorité à l’heure actuelle. Après, on ne manque pas de temps dans cette période de confinement, déjà parce que je sors de base très peu de chez moi, alors avec le confinement, le temps on en a limite à volonté ! Pour ce qui est des pénuries, contrairement à d’autres membres de la rédaction, j’ai la chance de ne manquer de rien, il faut dire qu’habiter à 20 minutes de Paris, avec 17 % de parisiens en moins, ça fait plus de stocks!

J’en profite donc pour rattraper des mangas et animes que je n’avais pas eu la foi de commencer jusqu’ici. Ainsi, après avoir lu l’intégralité des 8 parties de JoJo’s Bizarre Adventure, je me suis attaqué à Bleach, ce qui m’assure des soirées rythmées. Et si j’ai fini l’anime de Bleach d’ici la fin du confinement, ce qui est plus ou moins probable, selon la durée de ce dernier, j’attaquerai Kingdom. Sinon je joue à un peu tout et n’importe quoi, de Fire Emblem : Three Houses à Metroid Prime 2, en passant par Super Smash Bros. Ultimate, Earthbound et The Witcher III. Mon gros coup de cœur du moment, c’est Kirby et le Labyrinthe des Miroirs, que je n’avais jamais fait et qui m’a vraiment très agréablement surpris. Vraiment un très bon jeu que je vous recommande. Et ce qui me prend le plus de temps c’est bien évidemment mon blog, que j’anime depuis quelques temps maintenant, c’est vraiment ce qui m’aide à avancer en ces temps compliqués. Temps compliqués, car rester confiné chez soi à entendre les nouvelles alarmantes, c’est pas vraiment la joie.

Heureusement que mes boules de poils et le jardin sont là pour me remonter le moral et me permettre de garder contact avec le soleil ! J’espère d’ailleurs que tout se passe bien de votre côté, et que vous ne vous êtes pas rués sur les pâtes Lustucru et le papier toilette… En tout cas, cette période de confinement s’annonce comme une expérience assez intéressante, C’est sur ces paroles que je vais vous laisser chers lecteurs de Nintendo-Master, car après tout nous sommes en guerre, et de mon côté je suis en guerre contre l’ennui morbide qui commence à pointer le bout de son nez… Bonne fin de week-end à tous !