Le Journal de Bord des Confinés - 21/03/20

Lundi 16 mars, allocution présidentielle au Journal de 20h, le Président de la République Emmanuel Macron prend une mesure drastique pour l'ensemble du pays, tout comme ses homologues. Les français sont appelés à rester confinés chez eux en espérant pouvoir ainsi ralentir la propagation du Covid-19. Ce confinement devant aller au moins jusqu'au 2 avril, une question demeure... Comment s'occuper durant tout ce temps ? Nous vous invitons donc dans cette situation un peu particulière à découvrir chaque jour comment les membres du staff Nintendo-Master tuent le temps, en attendant de pouvoir retrouver une vie à peu près normale...



Confinement COVID-19 : JOUR 5



Bonjour les internautes ! Je me présente, je suis Arthur Manoux alias Tentapoulpe et j'interviens en tant que newser chez Nintendo-Master (infos, trailer, vidéos). En ce moment, je profite de mon temps libre pour terminer certains de mes jeux qui trainaient dans mon tiroir. Je pense par exemple à Dark Cloud, Death Stranding ou au récent Ori and the Will of the Wisps qui sont pour moi tout bonnement excellents. De plus, étant loin de mes amis et de mes proches, je profite de la fin de la journée pour faire quelque partie de League of Legends et d'Overwatch. A ce propos vous avez vu la dernière présentation du prochain héros nommé Echo ? J'ai vraiment hâte de la tester !

Etant Junior Game Designer, je consacre l'autre partie de mon temps au développement de jeu. Je profite de ce temps libre qui nous est imposé pour m'instruire et approfondir mes connaissances en Game Design / Développement de jeu sur le moteur Unity. D'ailleurs si vous voulez vous lancer dans la création de jeu, je vous recommande chaudement le très célèbre "The Art of Game Design" écrit par Jesse Schell. Avec un peu de chance vous le trouverez sur Internet traduit en français.Si la création de jeu vous intéresse je me ferai un plaisir de vous en parler et même de vous recommander certains ouvrages et chaînes Youtube.

En parlant de création, je suis en train de produire quelques scènes en voxel pour mes futurs jeux. Je trouve le voxel super intéressant pour les jeunes développeurs comme moi. Cela permet de créer des objets en 3D facilement et rapidement sans prise de tête. Il existe pleins de logiciels gratuits pour faire du voxel mais MagicaVoxel est pour moi le plus simple d'utilisation. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes de mes dernières créations. Dites moi ce que vous en pensez en commentaire.

Un nouveau chapitre du Journal de Bord des Confinés se clôt. Nous vous remercions de nous avoir prêté attention. Nous vous donnons rendez-vous demain même heure, un autre membre qui prendra la parole pour partager avec vous son quotidien en période de confinement. N'hésitez pas également à nous raconter de quelles manières vous tuez le temps en ce moment dans les commentaires !