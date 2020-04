Le Journal de Bord des Confinés - 03/04/20

Lundi 16 mars, allocution présidentielle au Journal de 20h, le Président de la République Emmanuel Macron prend une mesure drastique pour l'ensemble du pays, tout comme ses homologues. Les français sont appelés à rester confinés chez eux en espérant pouvoir ainsi ralentir la propagation du Covid-19. Ce confinement devant aller au moins jusqu'au 15 avril, une question demeure... Comment s'occuper durant tout ce temps ? Nous vous invitons donc dans cette situation un peu particulière à découvrir chaque jour comment les membres du staff Nintendo-Master tuent le temps, en attendant de pouvoir retrouver une vie à peu près normale...



Confinement COVID-19 : JOUR 18



Bonjour à tous chers lecteurs de Nintendo-Master, ici Amano, qui est de retour pour un 3ème passage dans le Journal de Bord des Confinés !

De mon côté, la vie continue de vivre son cours… Après bientôt 3 semaines de confinement, l’ennui commence à pointer le bout de son nez, et on est très vite tenté par l’envie de tout lâcher, surtout que dans mon cas, je suis encore dans le flou concernant ma fin d’année. Lorsque j’écris ces lignes, je ne sais pas si le baccalauréat va avoir lieu, je sais juste que notre « très cher » ministre de l’Education prendra la parole vendredi à 10h, ce qui est donc du passé pour vous (mon dieu ce paradoxe…).

Viens là mon frère

Cependant, les vacances scolaires, les vraies de vraies arrivent ! Eh oui, lycéen confiné, mais qui a la notion du temps quand ça l’arrange ! Je vais donc pouvoir continuer de vivre au ralenti, avec une bonne raison cette fois (laissez-moi retourner en cours s’il vous plaît). La 2ème phase de Parcoursup s’est terminée il y a moins de 24h, je peux donc commencer à préparer sereinement mon Bac ! Enfin sereinement, encore faudrait-il que je sache si je le passe….

Qu’est-ce que je pourrais vous raconter d’autre… Il faut dire qu’après 2 passages, ça commence à faire un peu vide (surtout que mes semaines ne sont pas spécialement remplies d’évènements palpitants, courage à ceux qui travaillent). Je pourrais vous parler de mes occupations en dehors des mes obligations scolaires et de Nintendo-Master. Que j’ai réussi à enfin vaincre Nemesis dans Fire Emblem : Three Houses, que Twitter est devenu une mine d’or en ces temps compliqués… Contrairement à beaucoup, j’ai arrêté de commander que ce soit jeux vidéo ou mangas, afin de ne pas surcharger le service postier, qui doit déjà être sur les rotules… Ainsi j’attendrai les sorties qui m’intéressent, j’attendrai Xenoblade Chronicles : Definitive Edition parce que au rythme que ça prend, on risque de sortir en août, j’attendrai les mangas que j’attendais déjà, Act-Age, Demon Slayer. J’attendrai également Animal Crossing : New Horizons, parce que je me suis dit que j’avais de quoi tenir (et maintenant j’ose même plus aller sur Discord par peur de voir des screens du jeu pour vous dire, j’aime pas être hypé comme ça).

Mes lectures et jeux du moment

Mais on arrive quand même à s’occuper ! Avec le paternel, on a fouillé cette mine d’or qu’est notre grenier pour en ressortir des jeux de société qui ont, pour certains, vu passer les 2 Guerres Mondiales. Monopoly, Backgammon, les échecs tout y passe, et ça fait un bien fou, de se réunir en famille pour prendre du bon temps, énorme soutien à ceux qui n’ont pas cette chance.

Un des meilleurs jeux de société

Sur ce chers lecteurs, je vous souhaite un bon week-end, pour ma part je retourne réviser mon bac (ou pas, je sais toujours pas ce qu’il a dit) et je vous dis probablement à la semaine prochaine, mais aussi à demain, pour l’épisode 3 de L’Histoire de Nintendo, qui sortira à l’heure, c’est promis !

