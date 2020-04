Le Journal de Bord des Confinés - 02/04/20

Lundi 16 mars, allocution présidentielle au Journal de 20h, le Président de la République Emmanuel Macron prend une mesure drastique pour l'ensemble du pays, tout comme ses homologues. Les français sont appelés à rester confinés chez eux en espérant pouvoir ainsi ralentir la propagation du Covid-19. Ce confinement devant aller au moins jusqu'au 15 avril, une question demeure... Comment s'occuper durant tout ce temps ? Nous vous invitons donc dans cette situation un peu particulière à découvrir chaque jour comment les membres du staff Nintendo-Master tuent le temps, en attendant de pouvoir retrouver une vie à peu près normale...



Confinement COVID-19 : JOUR 17



Bien le bonjour tout le monde ! J’espère que vous allez toujours bien et que vous vivez bien le confinement. Gardez courage et ça se finira plus vite que vous vous en rendrez compte. En attendant, c’est de nouveau mon tour de vous raconter mes journées.

Déjà, ma formation se poursuit. Après plusieurs semaines passées sur le langage Cobol, je me tourne maintenant vers le Java, histoire d’être un peu débrouillard et m’ouvrir par la suite sur de nouveaux débouchés. C’est vrai que c’est un langage plus moderne et ça se sent, il est plus agréable à parcourir, plus intuitif et plus ergonomique. Je suis curieux de voir les applications quand je serai embauché.

Vous l’avez compris, mon programme quotidien n’a pas vraiment changé, pas encore en tout cas (ma formation doit normalement se terminer vers la mi-avril), et côté jeux vidéo, je n’ai toujours pas ma Switch, donc toujours pas l’occasion de jouer à Animal Crossing (hélas). Donc, c’est toujours Europa Universalis 4 qui occupe mes journées.

Alors quoi ? Aucun changement depuis la dernière fois ? Eh bien non ! J’occupe mon temps libre ces derniers temps en cuisinant. Et pour être plus précis, je fais des pâtisseries. Après tout, pour garder le moral, rien de tel qu’une bonne bouffe comme le disent les astronautes. J’ai récupéré une recette de ma grand-mère pour faire des roses des sables et j’ai eu quelques astuces de sa part. J’en fais depuis Noël dernier et elles remportent beaucoup de succès (surtout auprès de ma copine qui attend impatiemment la prochaine tournée). Alors maintenant, je tente de me diversifier. J’ai préparé une brioche et je peux vous dire non seulement qu’elle est bonne mais aussi qu’une bonne odeur a rempli l’appartement toute la journée. Prochaine étape : préparer de la crème pâtissière pour accompagner tout ça.

Et puis, je ne peux pas vous laisser sans vous avouer que mon chat continue de me faire rigoler. C’est clairement qui peine le plus et qui est le plus stressé par le confinement. Entre les farces qu’il me fait, ses longues siestes au soleil et son ventre qui le pousse à se tailler une place à table, on ne s’ennuie pas avec lui. Rassurez-vous, il est aux petits soins et a droit à son brossage et ses friandises quotidiennes, il adore ça. Il se demande juste ce que font ses humains à la maison alors qu’ils sont censés travailler mais à part ça, il vit sa vie comme si de rien n’était.

J’espère que ça vous a plu et que cela vous aura donné quelques idées d’occupations. En attendant la prochaine édition, prenez soin de vous et amusez-vous bien !



Un nouveau chapitre du Journal de Bord des Confinés se clôt. Nous vous remercions de nous avoir prêté attention. Nous vous donnons rendez-vous demain même heure, un autre membre qui prendra la parole pour partager avec vous son quotidien en période de confinement. N'hésitez pas également à nous raconter de quelle manière vous tuez le temps en ce moment dans les commentaires !