Le Journal de Bord des Confinés - 01/04/20

Lundi 16 mars, allocution présidentielle au Journal de 20h, le Président de la République Emmanuel Macron prend une mesure drastique pour l'ensemble du pays, tout comme ses homologues. Les français sont appelés à rester confinés chez eux en espérant pouvoir ainsi ralentir la propagation du Covid-19. Ce confinement devant aller au moins jusqu'au 15 avril, une question demeure... Comment s'occuper durant tout ce temps ? Nous vous invitons donc dans cette situation un peu particulière à découvrir chaque jour comment les membres du staff Nintendo-Master tuent le temps, en attendant de pouvoir retrouver une vie à peu près normale...



Confinement COVID-19 : JOUR 16



Bonjour les internautes ! C’est encore moi Tentapoulpe Avant toute chose j’espère que vous et que votre entourage vous portez bien, la santé de tous est notre priorité. N’oublions pas que le jeu vidéo reste malgré tout un divertissement. Bon, si comme moi, vous êtes des passionnés de jeu vidéo je suis certains que vous avez de quoi vous divertir en ce moment. Personnellement, depuis la dernière fois, j’ai pratiquement terminé Dark Cloud. Les mécaniques de ce jeu restent très primitives mais l’expérience de jeu proposée est unique. Si vous êtes curieux je vous le recommande vivement. Malheureusement, je n’ai pas eu le temps de le terminer car Animal Crossing : New Horizons est arrivé entre temps. D’ailleurs voilà un petit aperçu de ma progression.

Hier c’était la sortie de Persona 5 Royal. Pour faire rapidement un petit récapitulatif, Persona 5 Royal, c’est Persona 5 dans une version Deluxe. Atlus a pris l’habitude depuis Persona 3 de ressortir chacun des jeux de sa licence dans une version plus aboutie. (Persona 3 Portable et Persona 4 Golden) Dans le cas présent, Persona 5 Royal, apporte avec lui une traduction française, ce qui est inédit. Dans ce « nouvel » opus, un nouveau personnage a été ajouté important avec lui un nouveau semestre dans le calendrier scolaire et un nouveau donjon à explorer. Déjà que la durée de vie de Persona 5 se rapprochait de 120 heures, je pense qu’avec toutes les features supplémentaires ajoutées dans cette édition ultime, 150 heures vous seront alors demandées pour finir le jeu. Cependant, étant donné qu’une traduction était pour moi primordiale pour nous Européen, je trouve ça dommage qu’Atlus ait traduit certains mot phare de la licence. Par exemple « Hold-up » est traduit par « Braquage » ou le populaire « All out attack » changé en « Attaque générale ». Mais malgré tout, Persona 5 Royal est un excellent jeu (score métacritic de 95). Je vous le recommande lui aussi si vous ne l’avez pas fait.

Je continue aussi durant mon temps libre à lire un livre, centré sur l’histoire de l’Art, dans le but d’étoffer ma culture générale. À ce propos, est-ce que vous saviez que les fresques sont typiques des pays chauds ? Car il faut que la peinture soit faite sur du plâtre humide, séché le plus rapidement possible dans le but que l’œuvre perdure à travers le temps. Sans ça, les anciennes fresques seraient déjà toutes façonnées et falsifiées par le temps. Je trouve personnellement, que chaque culture comme celle-ci ont toute une histoire fascinante à raconter.

Un nouveau chapitre du Journal de Bord des Confinés se clôt. Nous vous remercions de nous avoir prêté attention. Nous vous donnons rendez-vous demain même heure, un autre membre qui prendra la parole pour partager avec vous son quotidien en période de confinement. N'hésitez pas également à nous raconter de quelle manière vous tuez le temps en ce moment dans les commentaires !