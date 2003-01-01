Le jour où je suis devenu un oiseau disponible sur Nintendo Switch

Si vous cherchez une petite aventure narrative chaleureuse et en français sur Nintendo Switch, Le jour où je suis devenu un oiseau est officiellement disponible depuis hier sur l'eShop de la console. Nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Le jour où je suis devenu un oiseau est une aventure narrative chaleureuse et faite à la main. Elle raconte la tendre histoire d’un jeune garçon, Frank, dans son premier voyage à travers des sentiments naissants, une expression de soi innocente et une ingéniosité sincère. Une histoire de becs, de plumes et de chants venus du cœur.

Dans ce récit illustré jouable, suivez Frank à travers un moment de sa vie — aller à l’école à vélo, courir dans le parc, résoudre des énigmes, créer des souvenirs et découvrir de nouveaux sentiments pour sa camarade de classe, Sylvia.

Aidez Frank à en apprendre davantage sur elle, à découvrir ses centres d’intérêt et, finalement, à faire éclore un plan pour attirer son regard.

Embarquez pour un retour chaleureux et nostalgique en enfance — une aventure pour les romantiques dans l’âme. Laissez votre cœur battre des ailes, déployez vos ailes et envolez-vous.