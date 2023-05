Le jeu de puzzle Maquette s'invite sur Nintendo Switch et dévoile sa bande-annonce de lancement

Les amateurs de jeux de puzzle peuvent se réjouir, car Maquette, le hit de lancement de la PlayStation 5, développé par Graceful Decay et édité par Anna Purna, le plus Arty des éditeurs, est désormais disponible sur Nintendo Switch ! Maquette dévoile dès maintenant son univers enchanteur aux joueurs de la console portable de Nintendo. Pour célébrer cette arrivée sur l'eShop, Graceful Decay ont concocté une bande-annonce de lancement à visionner ci-dessous sans modération.

Maquette vous plonge dans un monde en miniature rempli de mystères. Manipulez les objets, jouez avec les échelles et résolvez des énigmes ingénieuses pour découvrir les secrets cachés de cette maquette intrigante. Avec des visuels époustouflants et une narration émouvante, cette aventure captivante ravira les amateurs de jeux de réflexion. La version Nintendo Switch vous permettra aussi de profiter de cette expérience et de faire fondre vos cerveaux sur petits et grands écrans ! Pour rappel, Maquette est dès à présent disponible sur l'eShop au prix de 18,99 euros, avec une réduction jusqu'au 4 juin à 13,99 euros.