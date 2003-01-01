Le Grinch 2 : À la rescousse de Noël annoncé sur Nintendo Switch

Alors que la France est entrain de subir un épisode de canicule, Outright Games et Dr. Seuss Enterprises s’associent à nouveau pour semer une joyeuse pagaille sur consoles et PC avec l’annonce de Le Grinch 2 : À la rescousse de Noël, une toute nouvelle aventure vidéoludique festive mettant en vedette l’un des personnages les plus emblématiques des histoires de Noël. Attendu pour le vendredi 18 septembre 2026 , le jeu invite les joueurs à retourner à Chouville pour une aventure de plateforme 3D.

Suite à son inoubliable revirement, le Grinch est de retour, et cette fois, il est déterminé à prouver à quel point il a changé. Avec un cœur trois fois plus grand, les joueurs accompagneront le Grinch et son fidèle compagnon Max dans une mission joyeuse : créer le sapin de Noël le plus spectaculaire jamais vu à Chouville.

Dans Le Grinch 2 : À la rescousse de Noël, les joueurs exploreront des mondes 3D enneigés et colorés, remplis de charme festif : des profondeurs sinueuses de la grotte du Grinch aux pentes glissantes du mont Crumpit, en passant par les rues animées de Chouville. En chemin, ils collecteront de superbes décorations, découvriront des passages secrets et relèveront des défis de plateforme pour apporter la magie de Noël dans tous les recoins de la ville.

Les joueurs pourront profiter de l’aventure en solo ou en coopération locale, en incarnant le Grinch et Max pour déjouer les ennemis, résoudre des énigmes et récupérer chaque décoration. Pensé pour tous les âges, Le Grinch 2 : À la rescousse de Noël propose un gameplay accessible et des mécaniques adaptées, en faisant une expérience festive idéale à partager en famille.

Apparu pour la première fois dans le classique de 1957 de Dr. Seuss, Comment le Grinch a volé Noël !, le Grinch est devenu une icône mondiale des fêtes, déclinée en livres, films, séries et spectacles. Fort de plusieurs décennies d’histoires, Le Grinch 2 : À la rescousse de Noël fait évoluer ce personnage intemporel et le fait découvrir à une nouvelle génération grâce à une expérience interactive.