Le Grand Prix de la Pat’ Patrouille - Les courses reprendront fin septembre 2022 sur Nintendo Switch

Prêt pour remettre un coup de collier ? Le Grand Prix de la Pat’ Patrouille va permettre aux joueurs de se lancer dans de nouvelles courses dans la Grande Vallée, et ce jusqu'à 4 joueurs simultanément. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents le 30 septembre 2022 , nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Rejoignez Ryder et ses amis à fourrure dans leur course autour d'Adventure Bay, de la station de snowboard de Jake et de la jungle pour savoir qui pourra mettre la pédale douce et être couronné vainqueur. Faites attention au sournois Maire Humdinger, qui pourrait être juste au coin de la rue pour transformer votre course en une folle catastrophe !

PAW Patrol : Grand Prix peut accueillir jusqu'à 4 joueurs en même temps, et comprend une option de contrôle facile pour les petits avec une accélération automatique pour les guider sur la piste - ainsi qu'un mode difficile pour les stars expérimentées. Alors, attachez vos ceintures pour une course PAWsome sur 11 circuits avec vos meilleurs copains chiots !

Caractéristiques principales :

JUSQU'À 4 PAW PATROL RACERS - Vous pouvez jouer avec vos amis en écran partagé jusqu'à 4 joueurs dans la peau de vos chiots préférés, dont Chase, Marshall et Rex !

- Vous pouvez jouer avec vos amis en écran partagé jusqu'à 4 joueurs dans la peau de vos chiots préférés, dont Chase, Marshall et Rex ! DEVIENS LE CHAMPION - Utilise des bonus et des boosts comme des ballons d'eau, des boules de neige et des confettis pour atteindre la pole position.

- Utilise des bonus et des boosts comme des ballons d'eau, des boules de neige et des confettis pour atteindre la pole position. PERSONNALISEZ VOS KARTS - Rendez votre kart encore plus PAWsome avec 20 éléments de décoration inspirés de la série. Plus vous courrez, plus vous en débloquerez !

- Rendez votre kart encore plus PAWsome avec 20 éléments de décoration inspirés de la série. Plus vous courrez, plus vous en débloquerez ! LA FOLIE DU MAIRE - Évitez les tours et les obstacles que le maire Humdinger peut lancer sur les pistes pendant que vous zoomez.

Ce tout nouveau jeu de course de kart est basé sur PAW Patrol, l'une des séries les plus populaires de la télévision pour enfants dans le monde, régulièrement classée parmi les séries les plus populaires auprès des enfants d'âge préscolaire et des enfants de 6 à 11 ans, depuis sa diffusion en 2013. Ce phénomène mondial touche plus de 170 pays par le biais de la série télévisée, des jouets, des jeux vidéo, des lignes de vêtements et même des parcs à thème.