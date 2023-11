Le grand patron de Xbox Phil Spencer voudrait compter les joueurs Nintendo Switch comme faisant partie de l'écosystème Xbox

Si l'on sait déjà, grâce à des emails internes, que Phil Spencer caressait l'idée de racheter Nintendo, le grand patron de Xbox continue à faire des appels du pied à la firme japonaise. Dans un entretien avec Famitsu, celui-ci a déclaré que Xbox devait considérer les joueurs Nintendo Switch (à l'instar des joueurs évoluant chez PlayStation) comme faisant partie de l'écosystème Xbox.

Tout comme nous considérons les utilisateurs de ROG Ally et de Steam Deck comme faisant partie de la communauté Xbox, nous devons penser aux nombreux utilisateurs de Nintendo Switch et de PlayStation comme faisant également partie de la communauté Xbox à l'avenir.

Une déclaration qui va dans le sens d'une possible (plus que probable) arrivée du service Microsoft Gamepass sur les machines de la concurence ou qui en tout cas resserre les liens entre Xbox et Nintendo avec pourquoi pas l'arrivée d'autres exclusivités Microsoft sur Nintendo Switch ou la console lui succédant comme on avait pu voir débarquer les deux jeux Ori.