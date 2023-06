Le Crime de l’Orient-Express dévoile son édition Deluxe et sa date de sortie sur Nintendo Switch

Annoncé le mois dernier par Microids sur Nintendo Switch et supports concurrents, Le Crime de l’Orient-Express revient en gare ce jour avec de nouvelles informations. L'éditeur nous propose ainsi un premier aperçu de l'édition Deluxe du jeu qui sera disponible à partir du 19 octobre 2023 dans toutes les boutiques.

À propos du jeu vidéo Le Crime de l’Orient-Express :

Un crime est commis à bord de l'Orient-Express. Hercule Poirot, au cours de ce voyage, se révèle être entouré d’un groupe de personnages singuliers, tous suspects, chacun avec ses propres secrets et motivations, et va alors tenter d’élucider le meurtre qui vient d’avoir lieu. Résoudre ce mystère ne sera pas chose facile et à travers de nombreux rebondissements, les joueurs devront faire appel à leurs petites cellules grises, ainsi qu’à leurs talents de détective pour démêler le vrai du faux et mettre en lumière la vérité.

Que vous soyez un fan du livre emblématique ou des films, un amateur de meurtres mystérieux ou simplement à la recherche d'une aventure palpitante, cette nouvelle proposition a de quoi plaire à tout le monde.

Caractéristiques du jeu :