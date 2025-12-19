Le casque MMX 230 wireless de beyerdynamic est disponible en boutique

À seulement quelques jours des fêtes, beyerdynamic vient d'annoncer la commercialisation de son dernier casque gaming sans fil, le MMX 230 wireless. Proposé au prix conseillé de 249,99€ et en deux coloris, nous vous laissons découvrir ses spécificités ci-dessous. Le casque est disponible à l'achat dès à présent sur la boutique en ligne beyerdynamic, amazon ainsi que chez les revendeurs spécialisés.

MMX 230 wireless : immersion totale et latence ultra-faible

Le MMX 230 wireless se concentre sur la performance et s’adresse aux joueurs ambitieux et professionnels à la recherche d’un ajout puissant à leur configuration. Son transducteur dynamique premium de 40 mm offre une largeur stéréo exceptionnelle pour une précision de positionnement optimale. Associé à la réduction active du bruit (ANC), il crée une expérience sonore totalement immersive.

Pour une latence minimale et des connexions ultra-rapides, il est équipé du Bluetooth® 6.0, dernier standard disponible, permettant des réactions plus rapides dans les jeux compétitifs. Que ce soit pour des jeux de tir rapides ou des matchs classés, les utilisateurs bénéficient d’une fidélité sonore précise et détaillée.

Le premier casque gaming beyerdynamic avec batterie remplaçable

Le MMX 230 wireless est le premier casque gaming beyerdynamic doté d’une batterie remplaçable. L’utilisateur peut facilement ouvrir l’oreillette et échanger la batterie, maintenant ainsi des performances optimales jusqu’à 60 heures par charge. Conçu pour la polyvalence, il s’intègre parfaitement aux configurations professionnelles, prenant en charge PC, consoles, interfaces et cartes de capture.

Grâce à la réduction du bruit ambiant (ENC), le microphone haute qualité filtre les bruits de fond gênants, garantissant une communication claire même dans des environnements bruyants.

Ce modèle inaugure également un design ergonomique repensé pour la gamme MMX. L’arceau rembourré s’adapte naturellement à la tête de l’utilisateur, tandis que les coussinets en velours remplaçables assurent un confort durable. Conçu en Allemagne avec des matériaux premium, le MMX 230 wireless est à la fois robuste et léger pesant seulement 320 g. Disponible en noir et blanc arctique, il propose un style professionnel en toutes circonstances.