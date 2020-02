Le beat em up mis a l'honneur sur Nintendo Switch

Les années 80 et 90 ont eu droit à de nombreux grands jeux de ce type et cela pouvait mener à de grands débats dans les cours de récréations. Si on ne présente plus les Street of Rage que les fans de Sega ont tant adulé, il ne faut pas oublier qu'il y en a eu bien d'autres avant lui et le studio Arc System Works compte bien nous le rappeler avec Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler Bundle.

Ce pack contient comme sont nom l'indique, les trois Double Dragon (Double Dragon , Double Dragon 2: The Revenge et Double Dragon 3: The Sacred Stones mais ce n'est pas tout, ils seront accompagnés par 15 autres jeux dont 11 qui n'ont jamais était localisé en occident.

Commençons par ceux que nous avons eu la chance de voir sortir chez nous comme Renegade qui nous a fait passer des heures devant nos écrans :

Renegade

Super Dodge Ball

River City Ransom

Crash’s the Boys Street Challenge

Il y a du beau monde mais voyons maintenant la liste des 11 jeux que nous allons pouvoir découvrir en exclusivité :

Nekketsu Renegade Kunio-kun

Nekketsu High School Dodgeball Club

Downtown Nekketsu Story

Nekketsu High School Dodgeball Club – Soccer Story

Downtown Nekketsu March Super – Awesome Field Day !

Downtown Special Kunio-kun’s Historical Period Drama !

Go-Go ! Nekketsu Hockey Club Slip-and-Slide Madness

Surprise ! Nekketsu New Records ! The Distant Gold Medal

Nekketsu Fighting Legend

Kunio-kun’s Nekketsu Soccer League

Nekketsu ! Street Basketball All-Out Dunk Heroes

​La date de sortie est prévue pour le 20 février 2020 et la compilation sera disponible en téléchargement au prix de 35,99€.

Source : Nintendo