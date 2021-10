Layers of Fear - Un nouvel épisode sous Unreal Engine 5 en préparation

Après deux opus parus sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, la franchise horrifique Layers of Fear s'apprête à prendre un nouveau cap. Bloober Team vient en effet de lâcher un teaser sur internet, dévoilant le développement d'un tout nouvel opus. Si les plateformes n'ont toujours pas été confirmées, une ombre se profile pour la Nintendo Switch. Le jeu est en effet développé avec le nouveau moteur Unreal Engine 5. En attendant de savoir si nos consoles hybrides pourront d'une manière ou d'une autre profiter du jeu, nous vous laissons découvrir le teaser officiel du prochain Layers of Fear ci-dessous. Sa sortie est prévue dans le courant de l'année 2022 .