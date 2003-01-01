Layers of Fear: Final Masterpiece Edition annoncé sur Nintendo Switch 2

Avis aux amateurs d'horreur, Bloober Team a dévoilé la date de sortie de Layers of Fear: Final Masterpiece Edition sur Nintendo Switch 2. Derrière ce nom se cache la compilation des 2 opus principaux incluant tous les DLC, et le tout tournant sous Unreal Engine 5. Disponible à partir du 19 décembre 2025 , vous trouverez le trailer du jeu ci-dessous.

Bloober Team, le studio acclamé à l’origine de SILENT HILL 2 et Cronos: The New Dawn, ressuscite l’une de ses expériences d’horreur les plus iconiques — Layers of Fear: Final Masterpiece Edition sur Nintendo Switch 2, avec une sortie prévue le 19 décembre. Reconstruite sous Unreal Engine 5 et entièrement optimisée pour la plateforme next-gen de Nintendo, cette édition définitive réunit Layers of Fear, Layers of Fear 2, tous les DLC précédemment sortis, ainsi que de tout nouveaux chapitres qui tissent chaque récit en une seule œuvre cohérente et terrifiante. Le jeu sera proposé au prix de 39,99 $ USD.

Layers of Fear est une expérience à la première personne mêlant exploration narrative, énigmes environnementales et horreur psychologique. La Final Masterpiece Edition rassemble les histoires entremêlées de trois personnages — le Peintre, l’Acteur et l’Écrivain — tous consumés par leur dévotion à l’art. L’atmosphère est sublimée par une bande-son glaçante mais d’une beauté envoûtante, composée par le musicien primé Arek Reikowski. Reconstruit avec la HDR, le ray tracing et un éclairage dynamique, cette édition renforce l’immersion dans son univers mélancolique et terrifiant.

La série Layers of Fear a été saluée par les joueurs du monde entier, récoltant des critiques positives sur de nombreuses plateformes. Layers of Fear: Final Masterpiece Edition constitue la version définitive de la saga — une collection magnifiquement terrifiante qui réunit avec élégance les jeux phares de Bloober Team en un seul chef-d’œuvre cauchemardesque. Cette édition inclut Layers of Fear, Layers of Fear 2, ainsi que tous les DLC — Inheritance et The Final Note.