Layers of Fear aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch 2

Les amateurs de jeux d'horreurs ont peut-être eu l'occasion de voir que Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition, comprenant les 2 opus de la licence ainsi que leurs DLC était sorti en fin d'année 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch. Mais si vous être plutôt amateurs d'éditions physiques, Meridiem vient d'annoncer qu'une édition physique à destination de la Nintendo Switch 2 allait également voir le jour, à partir du 18 septembre 2026. Nous vous laissons ci-dessous un aperçu de cette version physique.

Layers of Fear revient avec une édition ultime: la série d’horreur psychologique multi-primée comme vous ne l’avez jamais vue. Construit avec l’Unreal Engine 5, ce coffret réunit les deux Layers of Fear et leurs DLC, enrichis de chapitres inédits qui lient toutes les histoires en un tout cauchemardesque.

Bravez la démence et achevez la sentence.