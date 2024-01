Lawn Mowing Simulator - Devenez un jardinier en herbe sur Nintendo Switch

Nous sommes encore en plein hiver entrain de greloter, mais les développeurs pensent déjà aux beaux jours. astragon Entertainment, Curve Digital, le développeur Skyhook Games et Just For Games viennent d'annoncer un nouveau partenariat pour l'édition du jeu Lawn Mowing Simulator sur Nintendo Switch. Si vous avez aussi rêvé de pouvoir démarrer une tondeuse en deux temps trois mouvements sans vous ruiner le dos et les mains, le jeu sera disponible à partir du 14 mars 2023 et vous permettra de manipuler un grand nombre de tondeuses et autres tracteurs de jardin pour révéler vos talents de jardinier. La version du jeu vendue sur Nintendo Switch en éditions dématérialisée et physique se prénommera Lawn Mowing Simulator - Landmark Edition et proposera aux joueurs le jeu de base ainsi que deux DLC : Ancient Britain et Dino Safari.

À propos de Lawn Mowing Simulator - Landmark Edition :

Plongez-vous dans le monde incroyablement détaillé de Lawn Mowing Simulator et découvrez la beauté de la campagne anglaise. Préparez-vous à piloter de véritables tondeuses sous licence provenant de constructeurs renommés tels que Toro, SCAG, STIGA et EGO et relevez les défis afin de bâtir un véritable empire de l'aménagement paysager et dominer les pelouses du Royaume-Uni. Le monde palpitant de la tonte n'attend plus que vous!

Caractéristiques principales :

UNE EXPÉRIENCE DE TONTE DE PELOUSE AUTHENTIQUE

Pour garantir un gameplay aussi authentique et physiquement réaliste que possible, ce jeu ne se contente pas de vous faire utiliser une tondeuse sans réfléchir. Il faudra étudier l'état du sol et choisir la bonne hauteur pour vos lames tout en gardant un œil sur la charge de votre moteur lors de vos tontes quotidiennes. D'autres accessoires seront disponibles pour encore plus de réalisme, comme des kits de déchiquetage, des tondeuses à rouleau, des sacs de recyclage, des collecteurs d'herbe et des plateaux de coupe. Vous aurez le choix entre les modes carrière, libre et défis, comprenant chacun des contrats uniques pour une expérience de tonte authentique.

LE BONHEUR DE LA CAMPAGNE ANGLAISE

Se déroulant dans une ville de campagne anglaise bucolique, Lawn Mowing Simulator vous fera découvrir des lieux enchanteurs. Vos contrats vous emmèneront dans des rues résidentielles très empruntées, des charmants pâturages, sur le terrain historique d'un château ou encore dans de grands terrains équestres. Chaque lieu représentera un défi différent à relever pour y tondre la pelouse. Montrez de quoi vous êtes capable, quel que soit le cadre, et transformez ces paysages en œuvre d'art personnalisée au son cadencé de vos fidèles lames.

DE VÉRITABLES TONDEUSES SOUS LICENCE

Les tondeuses originales sous licence de Toro, SCAG, STIGA et EGO ont été reproduites avec une fidélité graphique et physique sans commune mesure. Faites votre choix parmi douze tondeuses, proposant chacune des défis, accessoires et améliorations fascinantes qui rendront votre expérience encore plus immersive et réaliste.

UNE GESTION DE L'ACTIVITÉ POUSSÉE ET DÉTAILLÉE

Montez votre propre entreprise d'entretien des pelouses depuis sa fondation. Achetez des locaux et améliorez-les, embauchez des employés, investissez dans la publicité et gérez vos finances tout en faisant croître et évoluer votre activité.

UN MODE TONTE RAPIDE POUR LES JOUEURS PRESSÉS

Si vous avez envie de vous mettre au travail sans vous embêter avec les menus ou les conditions de la campagne, le mode tonte rapide est exactement ce qu'il vous faut. Sélectionnez cette option et vous pourrez commencer à tondre sur une carte choisie au hasard, avec un personnage et une tondeuse sélectionnée aléatoirement par le jeu. Pas de contrat, pas de campagne : vous êtes libre de jouer