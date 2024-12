Last Time I Saw You - Le Visual Novel s'offre une version physique pour les fêtes sur Nintendo Switch

Rares sont les Visual Novel à sortir sur en français, et ce l'est d'autant plus quand ils sont proposés en version physique. Sorti initialement en octobre dernier sur l'eShop, Last Time I Saw You aura finalement droit à sa cartouche en ce mois de décembre sur Nintendo Switch et PS5. Développé par Maboroshi Artworks, nous vous laissons découvrir le visuel de cette édition physique ci-dessous. Cette dernière sera directement distribuée en Europe par SelectaPlay en éditions Classique et Collector.

Premiers amours. Problèmes famililaux. Yokai. « Last Time I Saw You » est un jeu d’aventure narratif racontant le passage à l'âge adulte se déroulant au Japon des années 80. Explorez une forêt hantée cachant un terrible secret et interagissez avec de nombreux personnages sympathiques et étranges dans cette histoire élégamment illustrée à la main vous réservant quelques surprises d'action légère. LIENS FAMILIAUX ET ANCIENNES MALÉDICTIONS Last Time I Saw You est une aventure narrative racontant le passage à l'âge adulte prônant l'amour et l'acceptation de soi. Le jeu vous propose une histoire instructive, riche en personnages complexes, qui se déroule dans une vision vibrante du Japon de la fin des années 80. Rejoignez Ayumi dans un récit passionnant de découverte de soi, au cours duquel il fera ses premiers pas vers l'âge adulte et affrontera la terrible malédiction qui s'est abattue sur sa ville natale. UN RÉALISME MAGIQUE DU JAPON DES ANNÉES 80 Rencontrez des personnages éclectiques inspirés de la mythologie japonaise et plongez-vous dans des visuels dessinés à la main et une aventure animée de façon traditionnelle. AMITIÉS ET PREMIERS AMOURS Dans cette aventure regorgeant d'amour et d'amitié et traversant toutes les épreuves de l'adolescence, vous rencontrerez des personnages fascinants, de vos camarades de classe aux habitants de la ville, en passant par des corbeaux samouraïs et des kappas kleptomanes, mais surtout, la fille de vos rêves. UNE AVENTURE INTRIGANTE Last Time I Saw You est un jeu d'exploration en 2D agréable et relaxant. Il propose de l'action légère, des énigmes environnementales, des quêtes secondaires et des objets à collectionner pour souligner son cœur narratif réconfortant, le tout empreint de nostalgie et d'affection pour une époque révolue depuis bien longtemps.