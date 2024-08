Last Time I Saw You - SelectaPlay annonce la sortie d'une édition physique pour cette aventure narrative

Développé par Maboroshi Artworks, Last Time I Saw You se présente comme un jeu d'aventure narratif vous plongeant dans le Japon de la fin des années 80. Si nous attendons toujours le titre dans le courant de l'année 2024, SelectaPlay en partenariat avec Chorus Worldwide Limited Games viennent de signer un partenariat pour proposer le titre en éditions physique Standard et Collector dans le courant de l'année.

Rejoignez Ayumi dans un récit passionnant de découverte de soi, dans lequel il fait ses premiers pas dans l'âge adulte et affronte la terrible malédiction qui s'est abattue sur sa ville natale. Explorez une forêt hantée qui cache un terrible secret, et interagissez avec un grand nombre de personnages amicaux et fourbes dans cette magnifique aventure dessinée à la main.

RÉALISME MAGIQUE DANS LE JAPON DES ANNÉES 80 - Rencontrez un groupe éclectique de personnages inspirés de la mythologie japonaise et perdez-vous dans une aventure magnifiquement dessinée à la main et animée de façon traditionnelle.

AMITIÉS ET PREMIERS AMOURS - Dans une aventure remplie d'amour, d'amitié et de toutes les épreuves de l'adolescence naissante, vous rencontrerez un groupe de personnages fascinants, des amis d'école aux habitants de la ville, en passant par les corbeaux samouraïs et les kappas kleptomanes, ainsi que la fille dont vous rêvez littéralement.

UNE AVENTURE INTRIGUANTE - Last Time I Saw You est un jeu d'exploration en 2D confortable et relaxant. De l'action légère, des énigmes environnementales, des quêtes secondaires et des objets à collectionner soutiennent son cœur narratif réconfortant, le tout empreint de nostalgie et d'affection pour une époque depuis longtemps révolue.