Last Moon revient faire parler de lui à l'occasion de l'AG French Direct 2024

Dévoilé l'année dernière à l'occasion de l'AG French Direct 2023, Last Moon se présente comme un nouvel action-RPG faisant le lien entre la nostalgie des jeux SNES de l'époque, et le game feel que l'on retrouve dans les créations plus modernes. Si nous n'avons eu quasiment aucune nouvelles du titre depuis, Sköll Studio a finalement profité de cette édition 2024 pour revenir avec de nouvelles informations. Nous avons ainsi la confirmation d'un mode coop, une date de sortie fixée dans le courant de l'année 2025 sans plus de précision, et l'arrivée d'une démo prochainement sur Steam. Nous vous laissons découvrir la dernière vidéo du jeu ci-dessous.

Last Moon est un Action-RPG qui s'inspire des RPGs mythiques des années 90. Explorez un monde en ruine vaste et fascinant et criblé de dangers. Affrontez des créatures corrompues et améliorez vos capacités afin de restaurer l'harmonie. Alors que la lune s'effondre, arriverez-vous à ramener la paix ?