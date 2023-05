Last Moon - Découvrez ce nouveau Action-RPG faisant le pont entre nostalgie et modernisme

Développé par Sköll Studio, Last Moon se présente comme un nouvel action-RPG faisant le lien entre la nostalgie des jeux SNES de l'époque, et le game feel que l'on retrouve dans les créations plus modernes. A l'occasion de l'AG French Direct, Sköll Studio nous propose de découvrir une toute nouvelle vidéo de gameplay commentée, l'occasion d'apprécier le travail réalisé sur ce titre. Pour mettre la main sur Last Moon il faudra cependant vous montrer patient, le jeu n'est pas attendu avant la fin de l'année 2024 sur différents supports, dont la Nintendo Switch. Nous vous laissons découvrir ladite vidéo ci-dessous.