Last Labyrinth - Lucidity Lost aura le droit à une version physique chez Strictly Limited Games

Sorti en mai dernier dans un silence assourdissant sur l'eShop de la Nintendo Switch, Last Labyrinth - Lucidity Lost développé par Hiromichi Takahashi aura l'occasion de faire parler de lui prochainement grâce à un partenariat signé avec Strictly Limited Games. Ce partenariat permettra de découvrir le jeu en version physique sous deux déclinaisons, une édition Classique, et une édition Spéciale. Le jeu étant pensé comme une expérience VR à la base, la déclinaison sur Nintendo Switch vous permettra de découvrir le titre sans cette contrainte.

A propos de Last Labyrinth :

Dans Last Labyrinth, vous vous réveillez dans un manoir inconnu. Vous vous retrouvez vulnérable et ligoté, les bras et les mains liés, immobilisé dans un fauteuil roulant. Votre seul espoir de vous échapper repose sur Katia, dont vous êtes dépendant. Katia s'appuie uniquement sur des signaux non verbaux pour interagir avec vous et naviguer dans le jeu.

Cette forme unique de communication ajoute une couche supplémentaire de défi et d'immersion. Vous devez vous fier à des gestes subtils, au contact visuel et au langage corporel pour transmettre vos intentions et comprendre les instructions de Katia. Ce style de communication crée un sentiment d'intimité et de coopération entre les personnages, nécessitant une compréhension et une confiance profondes pour percer les mystères du manoir. Katia vous propose une série d'énigmes intensives, méticuleuses et inventives. Ces énigmes gagnent progressivement en complexité et en diversité, englobant des défis liés aux chiffres et des tâches qui font travailler les méninges. Chaque énigme doit être résolue afin d'avancer dans votre aventure.