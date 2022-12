Last Crown Warriors - Un nouveau jeu Action / Stratégie annoncé sur Game Boy et Game Boy Color

Avis aux amateurs de rétrogaming, le jeu Last Crown Warriors de Light Games à destination de la Game Boy et de la Game Boy Color vient de lancer sa campagne de financement Kickstarter. Inspiré des classiques de la série Zelda et Mana, ce jeu mêlant action et tactique à la sauce 8-bits propose également des éléments de stratégie en temps réel. Il vous faudra en revanche vous montrer patients, le titre n'arrivera pas avant février 2024 au mieux.

Et pour ceux qui aiment les bonnes vieilles cartouches, une édition physique en partenariat avec First Press Games est également annoncée. Dans tous les cas si vous souhaitez participer à l'aventure, il ne vous reste qu'à vous rendre sur la page Kickstarter du projet et d'apporter votre contribution.

Source : Kickstarter