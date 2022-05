Lamplight City - Enquête et univers steampunk vous attendent début juin sur Nintendo Switch

Quel meilleur moyen pour s'occuper avec l'approche des beaux jours qu'une bonne enquête policière ? Sorti initialement en 2018 et signé Grundislav Games, le jeu d'enquête Lamplight City s'apprête à débarquer sur l'eShop de la Nintendo Switch le 2 juin 2022 au prix de 14,99€. Afin d'en apprendre plus sur son histoire, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous, ainsi qu'un descriptif complet.

La porte de Vespuccia, la ville d'air et de lumière, la Lamplight City - la ville maritime en plein boom de New Bretagne est un exemple brillant de progrès et d'industrialisation dans le Nouveau Monde. Mais à côté des promesses d'un avenir radieux au XIXe siècle, les fondations de la ville reposent sur la pauvreté, la lutte des classes et le crime.

Pour Miles Fordham, inspecteur de police devenu détective privé, les coins sombres de Lamplight City font partie du territoire. Mais avec son ancien partenaire qui lui parle constamment d'outre-tombe, son équilibre mental se relâche lentement. Miles pourra-t-il rendre justice à ses clients et retrouver l'assassin de son partenaire avant que son monde ne s'écroule ?

Lamplight City est un jeu d'aventure et de détective qui se déroule dans un passé victorien fictif de style steampunk.

Caractéristiques :