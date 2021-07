Lamentum - L'horreur en pixel-art s'invite sur Nintendo Switch

Survival-Horror en pixel-art signé Obscure Tales, Lamentum s'offrira à la fin du mois d'août une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch. Afin d'en apprendre davantage sur le titre avant sa date de sortie officielle, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer officiel ainsi qu'un descriptif officiel du jeu.

Dans Lamentum, vous guiderez Victor, un jeune aristocrate, qui s'embarquera dans un voyage désespéré pour trouver un remède à une maladie rare. Notre dernier espoir réside dans une sombre demeure gouvernée par un comte capable d'exaucer n'importe quel souhait, mais... À quel prix ? Le manoir de Grau Hill ouvrira ses portes et vous plongera dans un monde de cauchemars où vous pouvez être piégés à jamais.



Lamentum est un jeu pixel art de type "survival horror" se déroulant en Nouvelle-Angleterre au milieu du XIXe siècle. Pour résoudre le sombre secret qui se cache dans les profondeurs du manoir de Grau Hill, vous devrez vous plonger dans un monde cauchemardesque rempli de terribles créatures.



Choisissez bien en qui vous pouvez avoir confiance, chaque décision que vous prenez peut changer le cours de l'histoire.



Survivrez-vous ?



Nos références sont des jeux vidéo comme Resident Evil et Silent Hill, mais nous sommes aussi inspirés par le mythe de Cthulhu qui les adapte à notre propre vision.



Nous voulons faire du Lamentum un jeu sombre et sur un thème mature, dans lequel le joueur peut profiter d'un jeu classique de survie et d'horreur.