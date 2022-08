Lair Land Story - Un nouvel avenir à bâtir vous attend sur Nintendo Switch

Création du studio Circle Entertainment et édité dans nos contrées par PQube, Lair Land Story vous propose un nouveau jeu de gestion de vie sur Nintendo Switch. Vous recueillez en effet une jeune femme amnésique ayant sauvé votre village de la guerre. Votre rôle, l'élever durant 4 ans et lui offrir toutes les clés pour qu'elle puisse s'épanouir dans ce monde. Proposé au prix de 14,99€ et uniquement en anglais, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Lorsque Herol trouve Chilia, une fille mystérieuse et magique, qui a sauvé sa ville déchirée par la guerre de la destruction, elle semble avoir perdu tout souvenir de son exploit héroïque. N'ayant aucun souvenir de sa vie antérieure et de ses pouvoirs, il décide de la recueillir. En tant que Herol, vous devez maintenant élever Chilia pendant quatre ans, planifier sa vie quotidienne et l'aider à développer son caractère et ses compétences ! Aidez Chilia à devenir une jeune femme à l'avenir prometteur et lancez-vous dans un voyage pour trouver la femme de vos rêves - de votre amour d'enfance au chef des gardes, c'est à vous de décider à qui votre cœur appartient. Le destin de Chilia et votre propre avenir sont désormais entre vos mains. Caractéristiques principales. Élevez Chilia. Dès que vous trouvez Chilia, vous décidez non seulement de la prendre sous votre aile mais aussi de l'élever. Chaque décision que vous prenez aura un impact sur ses traits de caractère et ses opinions, alors choisissez judicieusement vos réponses à ses questions.



Planifiez la journée de Chilia. Planifiez son emploi du temps en fonction de ses objectifs saisonniers ou de ses caractéristiques préférées. Toutes les tâches ou leçons qu'elle entreprend auront un impact sur la personne qu'elle deviendra. Veillez à ne pas la fatiguer ou l'ennuyer, ses performances en cours ou au travail pourraient en pâtir.



Découvrez les mystères du passé de sa Chilia. Sans souvenirs de son passé, c'est à vous d'aider Chilia à se rappeler qui elle est et d'où elle vient. Il doit y avoir une raison pour laquelle la Déesse lui a accordé ses bénédictions.



Trouver le véritable amour. Élever un enfant peut être difficile, alors n'oubliez pas de rechercher votre propre bonheur. Vous pourriez trouver l'amour dans les endroits les plus inattendus ou avec les personnes auxquelles vous vous attendez le moins, car certains amis ou "ennemis" peuvent devenir des amoureux.



Aventurez-vous dans la ville. Vous avez besoin de faire une pause dans votre vie stressante de gardien ? Pourquoi ne pas explorer le royaume et apprendre à connaître ses habitants ? Passez du temps sur la place, près des portes du palais ou détendez-vous au bar, et si vous avez envie de changer d'apparence, allez au salon de beauté et à l'atelier de couture ! Qui sait qui tu rencontreras, et quelles aventures t'attendent en dehors de chez toi ?



Lair Land de l'aide. La guerre est terminée, mais le royaume ne s'est pas encore remis. Aidez le public de Lair Land à reconstruire la ville et ses points de repère alors que les citoyens se remettent lentement des pertes qu'ils ont dû affronter. Attention, la guerre est peut-être terminée mais le mal rôde toujours et la monarchie semble en péril.

Source : Nintendo