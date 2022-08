Labyrinth of Zangetsu - PQube et ACQUIRE dévoilent un nouveau Donjon-RPG à l'encre de Chine sur Nintendo Switch

Nouveauté signée ACQUIRE et édité dans nos contrées par PQube, Labyrinth of Zangetsu est un nouveau Donjon-RPG à destination de la Nintendo Switch et de la PS4 attendu dans le courant de l'année 2023. Proposant un style unique à l'encre de chine, et basé sur le folklore japonais et ses Yokai, le titre aura également le droit à une version physique. En attendant d'avantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu accompagné des premières informations officielles.

Dans la ville forteresse d'Ido, vous êtes chargé de parcourir la zone dangereuse de "Chaingung", envahie par "l'encre de la ruine". En tant que l'un de ces "destructeurs d'encre", vous devez vous battre pour vaincre les hordes de terrifiantes bêtes d'encre qui s'attaquent aux habitants d'Ido...



Nées de l'encre de la ruine, les bêtes d'encre s'emparent des corps de ceux qu'elles rencontrent pour augmenter leur nombre. Rejoignez la bande de guerriers élus qui partent à l'aventure pour vaincre les bêtes d'encre responsables de cette destruction. Des illustrations uniques réalisées à la main, à l'encre de Chine noire.

Des ennemis terrifiants basés sur le folklore japonais traditionnel et les Yokai.

Plusieurs héros jouables avec la possibilité de créer/construire votre propre héros avec des statistiques et des capacités individuelles uniques.

Des combats stratégiques au tour par tour avec diverses bêtes d'encre dans les zones les plus dangereuses.

Une narration captivante et une histoire globale avec des quêtes secondaires facultatives et des personnages à rencontrer au cours de votre voyage.

Une bande-son immersive et atmosphérique basée sur la musique traditionnelle japonaise.

Sortie sur Nintendo Switch, Steam et PlayStation 4 !