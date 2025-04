Labyrinth of The Demon King vous fera hurler mi-mai sur Nintendo Switch

Mélange atypique de Donjon-RPG et de Survival Horror, Labyrinth of The Demon King est un titre développé en solo par Jacob R. Hudepohl et édité par Top Hat Studios, et sera disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 13 mai 2025 . Nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Plongez dans le monde désespéré, sombre et cruel du Roi Démon, inspiré à la fois du Japon féodal et du folklore bouddhiste, et donné vie à un magnifique style artistique low-poly et rétro-grim - avec des filtres de tramage pour une sensation authentique de PS1. Faites vos preuves au combat Armez-vous de votre intelligence et d'un large éventail d'armes, des katanas aux naginatas en passant par les mousquets et les arcs, et engagez-vous dans des combats brutaux et difficiles. Réjouissez-vous de votre accomplissement et de votre satisfaction extrême en abattant non seulement les différents Yōkai des mythes anciens, mais aussi les autres horribles abominations qui habitent le labyrinthe. Le monde brutal du jeu garantit que votre âme ne trouvera pas la paix avant la fin de votre quête. D'horribles ennemis vous mettront à l'épreuve... et vous obligeront à revivre encore et encore. Explorez le Labyrinthe Alors que vous vous enfoncez dans les couloirs sombres et tortueux de l'omniprésent Labyrinthe, n'oubliez pas d'en explorer les moindres recoins à la recherche de ressources limitées. Les armures et les talismans magiques peuvent changer votre destin au combat. Cherchez des indices importants qui vous aideront à résoudre les énigmes posées par le roi des démons. Décidez, ami ou ennemi ? Rencontrez d'autres personnages étranges au cours de votre voyage. Certains vous offrent des choses dont vous pourriez avoir besoin (contre de la monnaie, bien sûr), d'autres un simple moment de répit, mais faites attention à qui vous décidez de faire confiance - cela pourrait avoir une incidence sur votre destin.