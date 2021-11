Labyrinth Legend dévoile un nouveau trailer ainsi que sa date de sortie officielle sur Nintendo Switch

Nouveau projet développé par Shinobi Games et porté par NIS America sur Nintendo Switch, Labyrinth Legend s'était fait connaître en septembre dernier dans nos colonnes. Aujourd'hui le titre nous revient avec un nouveau trailer mettant davantage l'accent sur le gameplay, ainsi qu'une date de sortie officielle, calée au 18 janvier 2022 sur Nintendo Switch.

Dans un pays peuplé de monstres terrifiants, le trésor royal perdu vous appelle. Pourrez-vous conquérir le Labyrinthe et réclamer le trésor sacré qui s'y cache ? Mettez vos compétences à l'épreuve et plongez dans les profondeurs de Labyrinth Legend.

Labyrinth Legend offre aux joueurs une expérience satisfaisante d'exploration de donjons, rendue vivante par des graphismes en pixels d'inspiration rétro. Situé dans le royaume de Kanata, Labyrinth Legend se concentre sur l'histoire d'un labyrinthe rempli de monstres qui abriterait un trésor royal perdu.

Un aventurier solitaire, doté des capacités d'une des trois classes uniques, pénètre dans le Labyrinthe pour tester ses compétences. Le combat, orienté vers l'action, utilise des mécanismes de jeu simples mais satisfaisants que les nouveaux joueurs comme les vétérans peuvent apprécier. Plus vous vous enfoncez dans le Labyrinthe, plus l'histoire du jeu se dévoile, grandissant et évoluant avec votre progression. À la fin de chaque donjon, vous trouverez des boss monstrueux qui ne manqueront pas de vous menacer, alors prenez soin de renforcer la puissance de votre personnage et d'apprendre les attaques des boss !

Les nouveautés qui arrivent sur la version Nintendo Switch™ comprennent un tout nouveau donjon avec de nouveaux éléments d'histoire et des objets plus puissants. Une nouvelle classe fait également son apparition - le Nightcrawler - spécialisée dans les attaques physiques. Enfin, un nouveau mode coopératif en ligne permettra aux joueurs de faire équipe avec leur famille et leurs amis pour conquérir le plus difficile des donjons.