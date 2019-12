La tenue de Sothis est intégrée à Fire Emblem : Three Houses

De jour en jour, le pack d’extension de Fire Emblem : Three Houses continue de se dévoiler et de s’étoffer. Nous avions d’ores et déjà eu le droit à plusieurs costumes, de nouveaux personnages et une nouvelle activité dans l’Académie des Officiers. Aujourd’hui, c’est le costume de Sothis, personnage central, mais non jouable du jeu, qui est disponible pour les acheteurs du pack d’extension. Ce costume, simple bonus esthétique, peut être revêtu par Byleth, le/la héros/héroïne du jeu, quel que soit son sexe pour un résultat plus ou moins convaincant.

En avril 2020 , Nintendo nous gratifiera d'un dernier ajout du DLC, qui intégrera un nouveau scénario, avec des personnages et lieux inédits.

Pour rappel, Fire Emblem : Three Houses est disponible depuis le 26 juillet 2019 sur Nintendo Switch et son pack d’extension est disponible sur le Nintendo eShop à un prix de 25€. Pour ce qui est de la tenue, la voici en image ci-dessous :