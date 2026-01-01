La saga Hollow Knight s'offre une sortie en version physique sur Nintendo Switch 2

Vous n'avez pas encore fait vos premiers pas dans la saga Hollow Knight ? Mauvais point, vous manquez quelque chose. Mais le bon point, c'est qu'en octobre vous aurez une excellente occasion pour vous rattraper. Fangamer vient en effet de confirmer l'arrivée en édition physique de Hollow Knight et de Hollow Knight: Siklsong en version physique à partir du 16 octobre sur Nintendo Switch 2.

Plus précisément, il s'agira de versions physiques Nintendo Switch 2 Édition. À comprendre que les cartouches seront compatibles sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Hollow Knight - Nintendo Switch 2 Édition est actuellement annoncé au tarif de 44,99€. Hollow Knight: Silksong - Nintendo Switch 2 Édition quant à lui sera proposé au tarif de 49,99€.