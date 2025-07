La Réceptionniste Pokémon de retour le 4 septembre sur Netflix

Création originale diffusée sur Netflix et produite par Dwarf studios, La Réceptionniste Pokémon a su charmer les fans des monstres de poche avec seulement 4 petits épisodes d'une vingtaine de minutes. Il faut dire que l'ambiance chill de la série couplée à la réalisation en stop-motion y sont surement pour beaucoup. À l'occasion du Pokémon Presents diffusé ce jour, Pokémon France et Netflix ont annoncé confirmé la sortie de 4 nouveaux épisodes qui seront disponibles à partir du 4 septembre 2025 sur Netflix. Haru sera ainsi de retour avec Psykokwak, et de nouveaux amis et d'anciennes relations feront également leur arrivée sur l'île. Nous vous laissons re-découvrir ci-dessous la bande-annonce de cette nouvelle saison.